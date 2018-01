Selección peruana: Este es el día y la hora del amistoso con Islandia rumbo a Rusia 2018 [VIDEO] 

Confirmado. La selección peruana definió los pormenores del primer amistoso en su camino a Rusia 2018 y será ante la también mundialista Islandia este 27 de marzo en la ciudad de New Jersey.



La selección peruana jugará casi en condición de local en el estadio Red Bull Arena en Harrison de Nueva Jersey con capacidad para 25,189 espectadores que en su mayoría sería peruanos debido a que la colonia peruana más grande en los Estados Unidos se encuentra en esta ciudad.



El duelo entre Islandia debutante en los mundiales con Rusia 2018 y la selección peruana ha sido programado apara las 8 de la noche y se supo que los boletos podrían ser adquiridos este miércoles 10 de enero desde las 10 a.m., por Ticketmaster.com. Aunque la preventa dará inicio a las 10:00 a.m., este martes 9 de enero.



"Estamos encantados de ser los anfitriones de la selección peruana e Islandia dos de los equipos más que serán la novedad en Rusia 2018", comentó Henry Cárdenas, administrador de CMN Sports, organizadores de este encuentro.