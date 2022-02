SE CERRARON. Gastón Tealdi, vicepresidente de la AUF Asociación Uruguay de Fútbol (AUF), descartó cualquier posibilidad que las entradas destinadas para los hinchas de la selección peruana en el estadio Centenario, que son vendidas en 300 dólares, sean rebajadas de precio tras el reclamo de las barras oficiales de la ‘Blanquirroja’.

“Tenemos contacto con la FPF, pero no se hizo referencia al precio de las entradas, no ha habido ninguna solicitud de algún cambio. No hay posibilidad alguna de reconsiderarlo”, dijo el directivo a RPP y reconoció que no existió ninguna defensa de las autoridades nacionales por la situación del hincha peruano en Montevideo.

“El precio de las entradas no es un acto oportunista. Cada asociación actúa de acuerdo a las normas, al derecho”, justificó Tealdi el elevado costo de las localidades para el cuadro visitante este 24 de marzo por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022.

El dirigente señaló que esta situación también se hubiera dado, si Perú hubiera sido local en esta decisiva fecha “Los precios para los uruguayos en Montevideo no son elevados porque, lógicamente, queremos que el estadio esté repleto de uruguayos más allá de la tribuna que cedemos de visitante. Creo que ustedes harían lo propio”, se sinceró.

Selección de Uruguay no descarta el repechaje

El dirigente no se siente fijo y confirmó que el sorteo no ha sufrido modificación de fecha, pese a que le repechaje serpa en junio en Qatar. “Hasta donde sé, el sorteo es el 1 de abril luego del sorteo de la FIFA. Quienes vayan al repechaje van a contar con un posicionamiento especial en los bombos, eso determinará la postura más allá del ranking en el que estén”, informó.

Finalmente, comentó lo que significó ponerle fin a un proceso histórico en el fútbol uruguayo con la salía del querido ‘Maestro’. “La decisión por Diego Alonso fue compleja y dolorosa por dejar atrás el proceso del profesor Tabárez. Uno va generando afecto personal y profesional, pero veíamos que era necesario un cambio”, reconoció.

