Selección peruana: Doctor Julio Segura visitó a Aldo Corzo en clínica tras sufrir conmoción [VIDEO y FOTOS]

La situación de Aldo Corzo tiene preocupada a toda la hinchada de Universitario tras el TEC (Traumatismo Encéfalo Craneano) que sufrió durante el primer tiempo del clásico ante Alianza Lima por la fecha 12 del Torneo Apertura. El médico de la selección peruana , Dr. Julio Segura, visitó al jugador en una clínica de Surco, para saber el estado del jugador que permanece en observación.



La preocupación de Ricardo Gareca, por Aldo Corzo ha hecho que el médico de la selección peruana llegara a preguntar por la condición del zaguero de Universitario, quien después del clásico tuvo que ser internado, debido a la fuerte conmoción cerebral que sufrió. "Fui a ver a Aldo a la clínica no solo porque soy médico de la Selección peruana, sino por la amistad que me une a él y su familia", dijo el galeno de la blanquirroja.



"Realmente lo vi muy bien, más allá de su fastidio por querer salir, pero no puedo adelantar nada porque su neurocirujano está esperando los resultados de las pruebas a las que fue sometido", dijo el médico de la selección peruana quien no tendría problemas para ser convocado para los amistosos con Holanda y Alemania.



El médico de la 'Blanquirroja' quitó responsabilidad a sus colegas de Universitario. "Si Aldo Corzo siguió jugando el partido, fue porque él se sentía bien, lo vieron consciente y con coordinación. Incluso, comenta llega a la clínica más por un pedido de la familia y no porque haya sentido alguna molestia o incomodidad", contó.



Por otra parte, el doctor Segura también se refirió sobre el caso del golero de la selección peruana, Pedro Gallese. "Conversé con Pedro y me comenta que tiene una contractura en el glúteo y lo están cuidando en su equipo. La lesión no reviste de mayor gravedad", finalizó.