A pocos días de la primera presentación de la selección peruana en este 2022 (ante Panamá en partido amistoso), se detectaron dos casos positivos de COVID-19 en el plantel del equipo que viene entrenando en la Videna.

“La información que tenemos, de muy buena fuente, es que se han presentado dos casos en las pruebas realizadas a todos los futbolistas de la selección”, aseguró el periodista Kevin Pacheco.

Según el programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP Noticias, se trataría de dos jugadores que no estuvieron en la fiesta de cumpleaños de Paolo Guerrero, la misma que ha generado críticas por el no cumplimiento de protocolos de salubridad.

“Los dos casos presentados no han estado en la fiesta de Paolo Guerrero. No presentan mayores síntomas y están bien. La selección no los va a desconvocar, creen que el proceso de recuperación va a a ser lo más rápido posible y se reincorporarán a la selección”, agregó.

En el mismo medio se informó que ambos futbolistas contagiados pertenecen al club Sporting Cristal. Cabe recordar que el cuadro ‘rimense’ aportó 6 jugadores a esta convocatoria: Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra y Christofer Gonzáles.

Guerrero y Farfán no fueron a la Videna

El mismo medio informó que tanto Paolo Guerrero como Jefferson Farfán no fueron a las instalaciones de la Videna este martes. Aunque, se aclaró que ninguno de ellos ha dado positivo.

En ese sentido, se hizo saber que Guerrero no está obligado de ir, ya que no está convocado y solo lo hace para trabajar en su recuperación, y Jefferson Farfán pidió un permiso especial por un tema personal, el cual fue concedido.

