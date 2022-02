Además del esfuerzo de Alex Valera por pelear por la pelota, el centro de Luis Advíncula y el cabezazo de Edison Flores, hubo otro detalle importante en el gol de la selección peruana. Cuando el árbitro ordenó la reanudación del juego, Ecuador estaba con diez hombres por la marcha del golpeado Ayrton Preciado y, encima, Diego Palacios, elegido para entrar al juego, no encontró su camiseta para saltar rápidamente al campo.

Por esta situación, los integrantes del alto mando del balompié ecuatoriano realizaron las averiguaciones correspondientes para conocer qué pasó en el Estadio Nacional. Entonces, el principal señalado fue el utilero Richard Buitrón, encargado de repartir las casaquillas a cada uno de los futbolistas. El integrante de la delegación de la ‘Tricolor’ dio su descargo y comentó un detalle inesperado sobre el asunto.

Buitrón, como lo hace en cada partido de la selección, entregó las camisetas a cada uno de los jugadores que se ubicaron en el banquillo. Así, los deportistas son responsables de sus respetivas prendas, pues suele ocurrir que los suplentes, cuando hace la entrada en calor, prefieren vestir un chaleco reglamentario para que, si les toca entrar (como a Palacios frente a Perú), tengan la sensación de frescura por una prenda que no usaron.

Dicho esto, la versión que ha trascendido desde Ecuador sobre la camiseta desaparecida del hombre de Los Angeles FC es que, durante el entretiempo en Lima, realizó un intercambio con un futbolista de la selección peruana. De ahí, es que Diego Palacios no tuvo a la mano parte importante del uniforme para sustituir a Preciado, quien no pudo seguir tras recibir un golpe por parte de Carlos Zambrano.

Tras el suceso, Gustavo Alfaro se pronunció: “En el momento en que Ayrton Preciado se lesionó, yo quería poner a ‘Chiqui’ Palacios y desapareció la camiseta. No estaba la camiseta y no pudimos hacer el cambio. Cuando me la trajeron, ya el árbitro había puesto en movimiento la pelota y nos faltaba un jugador. Fue la fatalidad que nos dejó este hecho; son detalles que no podemos cometer porque hay mucho en juego y el equipo había concretado un muy buen partido”.

El seleccionador de la ‘Tri’ menciona que “hay mucho en juego” para referirse a que los ecuatorianos pudieron sellar el pase al Mundial Qatar 2022 con el 0-1 sobre la Blanquirroja por el gol de Michael Estrada. No obstante, su equipo aseguró matemáticamente el repechaje. En tal sentido, la clasificación directa a la Copa del Mundo debería producirse en la jornada doble programada para marzo jugando con Paraguay en Asunción (el jueves 24) o ante Argentina en Quito (el martes 29).

Diego Palacios y Gustavo Alfaro buscan la camiseta. (Fuente: Latina Televisión)