¡Salió con el pie en alto! Eddie Fleischman utilizó sus redes sociales para responder a quienes han venido criticando a André Carrillo por haber publicado una fotografía en la playa, varios días después de la derrota de la selección peruana ante Australia.

El periodista deportivo consideró que quienes sienten que Carrillo no debe “mostrarse tan feliz” solo responden a su envidia y a la proyección de sus propias frustraciones en el quehacer de los futbolistas profesionales.

“Muchos critican que André Carrillo tome vacaciones antes de su pretemporada. Y cuestionan que publique fotos de ello. ¿Por qué? ¿Por perder la repesca? ¿Cuánto tiempo tiene que guardar duelo? En todo: mientras más rápido te repongas ante un revés, mejor. Que pena que aquí sobre envidia”, publicó el popular ‘colorado’.

Fleischman no solo expresó su sentir, sino también se animó a responderle a varios de sus seguidores que opinaban que no era el momento para que Carrillo se exponga en redes de forma tan feliz.

“¿Por qué no deben publicar? ¿Por qué tú y otros proyectan sus frustraciones en los jugadores de la selección y pretenden que ellos, que viven la competitividad permanentemente, se queden anclados en lo sucedido en el pasado? ¿Quién te hizo creer q tú sufres más que el propio jugador?”, expresó.

“Da rabia”. Parecido al “me pica el ojo y me hinca el hígado”. ¿Te da rabia? Resuélvelo tú pero no pretendas condicionar la vida del deportista por tu propia frustración”, añadió en respuesta a un usuario que le confesó que la foto le daba rabia.

Muchos critican q @18andrecarrillo tome vacaciones antes de su pretemporada. Y cuestionan q publique fotos de ello. ¿Por qué? ¿Por perder la repesca? ¿Cuánto tiempo tiene q guardar duelo?

En todo: mientras más rápido te repongas ante un revés, mejor. Q pena q aquí sobre envidia. — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) July 8, 2022

Pedro García llamó ‘indolente’ a André Carrillo

Un día antes de lo publicado por Eddie Fleischman, el periodista deportivo Pedro García se había expresado en torno al tema. El comentarista deportivo consideró que dichas muestras son indolentes para con el hincha peruano, quien sigue dolido por la no clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022.

“Me encanta que la gente se feliz, me encanta como juega Carrillo. Más allá de eso, si estamos afuera del Mundial, me parece indolente postear que está en una playa. Mientras todos estamos deprimidos, el hombre está contento. Hay que tener un poco de empatía con el hincha peruano ”, indicó en ‘Al Ángulo’.

García opinó que Carrillo debió esperar un tiempo prudencial para “exhibirse de esa manera”. “El punto no es que no vaya a la playa, le festejo que vaya a la playa, le festejo el gran contrato, le festejo su vida árabe, le festejo todo, pero no me la cuentes hoy día que estamos todos tristes, no me la muestres hoy”, indicó.

“Hoy no, después sí, te la aplaudo, le pongo like, pero hoy no, no es un buen momento de nadie, para nada, ese es el ruido que siento”, agregó.

🎙 @PedroEloyG : "A Carrillo le festejo que vaya a la playa, pero no me muestres la foto hoy día, no es un buen momento de nadie". #AlÁngulo 🥅⚽



Míralo también con Movistar Tv App ▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/UL57NODV8O — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) July 8, 2022