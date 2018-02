Selección peruana: Edison Flores recibió visita de Néstor Bonillo en Dinamarca [FOTOS]

Revisión de orejas. Ricardo Gareca y los miembros de su comando técnico de la selección peruana se encuentran en Europa visitando a los jugadores que convocarían para los amistoso de marzo ante Croacia e Islandia. Hoy fue el turno de Edison Flores , jugador del Aalborg quien fue visitado por Néstor Bonillo, en Dinamarca.



Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, encargó al preparador físico de la 'Blanquierroja' que se encargue de hacer el seguimiento a Edison Flores, a quien ayer observó en el empate 1-1 entre el Aalborg y Broendby IF. El popular 'Orejas' solo jugó los últimos 30 minutos del encuentro.



Edison Flores y el preparador físico de la selección peruana tuvieron un almuerzo este lunes en Aalborg. Allí Néstor Bonillo le explicó cual será el plan de trabajo y las cargas que llevará el equipo cuando se reúna en los en Estados Unidos.



Ricardo Gareca tiene a Edison Flores entre las piezas claves no solo para los amistosos, sino dentro de la lista final de elementos que llevará a Rusia 2018, no solo por su talento, sino por la continuidad que mantiene en el Aalborg que marcha octavo en la liga de danesa. Ahora el siguiente destino de Bonillo será Holanda donde vera de cerca la realidad de Renato Tapia.