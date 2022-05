La selección peruana afrontará el repechaje mundialista ante Australia o Emiratos Árabes Unidos este lunes 13 de junio, un encuentro único en el que se definirá la clasificación o no a la Copa del Mundo Qatar 2022. Edison Flores es muy consciente de ellos.

En una conferencia de prensa desde Barcelona, ciudad donde la selección peruana se prepara para la repesca, el popular ‘Orejas’ habló sobre su buen momento futbolístico y sobre lo trascendental que será este partido único en Doha.

“Este mes ha sido bueno para mí. He tenido minutos importantes. He trabajado a consciencia y me he preparado para lo que viene para la Selección. Este partido va a ser vital para nosotros, el más importante de este año”, señaló.

“ Es un partido fundamental, puede ser un final o un comienzo, nosotros queremos que sea un punto de partida para lo que viene , un resultado positivo sobre el cual vamos a trabajar para llevar una alegría”, agregó.

Por otro lado, Flores opinó sobre la importancia de ya haber tenido experiencia previa en partidos de repechaje. Como se recuerda, el jugador del DC United fue parte del elenco que derrotó a Nueva Zelanda en el año 2017 para lograr la clasificación a Rusia 2018.

“La experiencia es muy importante para lo que viene, pero no es imprescindible. Los que estamos ahora tenemos que estar confiados. Valera, Ormeño y Concha, por ejemplo, que es su primera eliminatoria, tienen el mismo peso que todos nosotros”, sostuvo.

“El puesto con Carrillo y Cueva, depende del sistema que emplee el profe. En el último tramo de Eliminatorias cuando no estuve el esquema cambió, cuando volví quizá se acomodó de nuevo. Pero yo siempre respetaré lo que haga el profesor Gareca”, agregó en torno a sus posibilidades de ser titular.

¿Cuándo juega Perú?

La Selección Peruana primero disputará un cotejo de preparación ante Nueva Zelanda, el próximo domingo 5 de junio (10:30 a. m. hora de Perú). Las acciones se llevarán a cabo en el RCDE Stadium de Barcelona y luego del encuentro, Ricardo Gareca continuará con las prácticas.

Después, el combinado nacional se alistará para el repechaje a la Copa del Mundo Qatar 2022, en el Ahmad Bin Ali Stadium de Doha (lunes 13 de junio, a la 1:00 p. m. hora de Perú). La ‘Blanquirroja’ tendrá que esperar para conocer a su rival: Australia y Emiratos Árabes jugarán el 7 de junio.