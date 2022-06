El jugoso premio que se perdieron los seleccionados por no clasificar, según Paco Bazán

La eliminación de la selección peruana de Qatar 2022 significó un gran golpe para el grupo de jugadores que no pudo superar a Australia, tanto anímico como económico, ya que es sabido que ellos reciben premios especiales por objetivos conseguidos.

En ese sentido, el comentarista deportivo, Paco Bazán, reveló lo que sería el monto que estaba destinado a cada jugador si llegaban a clasificar a Qatar 2022, cantidad monetaria que, evidentemente, ya no recibirán.

Asimismo, Bazán criticó que hayan grandes cantidades de dinero dirigidos a ciertos fines cuando hay asuntos más importantes como el fútbol femenino y de menores.

“Increíble que las seleccionadas nacionales hayan sido enviadas a Ayacucho en una cafetera, en un bus sin aire acondicionado y sin baño, con las rodillas en los riñones. Por otro lado, tiran al wáter un millón trescientos mil dólares. Yo me enteré, de muy buena fuente, que el premio que se les ofreció a cada jugador por clasificar a Qatar era de 200 000 dólares ”, aseguró en su programa de ATV.

Paco Bazán: “Jugadores de la selección se agarraron a golpes”

La desilusión por la eliminación de Qatar 2022 afectó tanto a hinchas como a jugadores. Los seleccionados peruanos acudieron a sus redes sociales para expresar toda su tristeza, sin embargo, a puertas cerradas, la frustración habría trascendido a enfrentamientos físicos.

Paco Bazán contó en su programa deportivo que dos jugadores de la selección peruana se habrían agarrado a golpes en el hotel de concentración, horas después de la eliminación a manos de Australia por medio de una dramática tanda de penales.

“Dicen que las familias se rompen, ¿no? No, no se rompen, pero tienen sus peleas; los hermanos se pelean, se agarran a golpes. Y ayer me dicen, me han pasado el talán, que después de haber perdido la tanda de penales se han dicho la vela verde en el vestuario”, señaló el exarquero.

Bazán agregó que ningún compañero se acerco a separar a los que se andaban peleando. “Ha habido mucha tristeza... en fin. Luego, en el hotel de concentración de Perú en Doha, dos compañeros se han agarrado a golpes y que no se metió nadie a separar ah. No se metió nadie. Dejaron que se desfoguen toda la rabia a través de los puños. Contaremos más detalles”, añadió.

