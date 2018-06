Selección peruana: reportero de Trome vivió así empate 0-0 ante Suecia [VIDEO y FOTOS]

Gotemburgo.- En la tierra de los Premios Nobel, Perú fue reconocido como el pequeño de quince partidos invicto que empieza a ser respetado por el adulto. O como el chico que espera la música rusa para salir a bailar. Pusimos punto final a los ensayos y ahora sí se viene lo serio, lo que vale, los partidos a muerte en el Mundial. Con el 0-0 ante Suecia emprendemos el viaje a Rusia, a donde llegaremos sin complejos. Ayer aprendimos lecciones, ante Dinamarca corregiremos acciones.



Fue un duelo a puño limpio. Ellos dieron, nosotros también. Cuando el rival impuso fuerza y precisión, contrarrestamos con toque, velocidad y ganas. Con Jefferson Farfán por Edison Flores (menos equilibrio, pero más ofensiva), la oncena nacional no arrancó bien. Falló en coordinaciones y coberturas acostumbradas.

El ‘Mudo’ Rodríguez y la ‘Sombra’ Ramos se esforzaron para despejar, sobre todo por arriba. Miguel Trauco la tiene clara cuando sube, aunque se nubla cuando marca. Los suecos no se complicaron: dos delanteros cargosos con buen juego aéreo, un volante pasador como Forsberg y luego Viktor Claesson como tercer hombre que pisaba el área.



Fue el examen más duro que tuvimos. Recién a los 26’, un contragolpe nació de los pies de Advíncula y Farfán remató, pero el arquero sueco se la sacó con el pie derecho. Mientras seguimos extrañando al mejor Cueva, esta vez Carrillo intentó sin mucho veneno en la parte final. Gallese tuvo que responder cuando sacó una ‘tijera’ a los 33’. Perú tuvo respuestas que dar y preguntas sin contestar. No claudicamos, no tuvimos miedo, pero Suecia no era Arabia ni Escocia. Toivonen casi sorprende de cabeza, pero Ramos evitó (57’). Con el paso del tiempo, Guerrero fue desapareciendo y se fue ofuscando. La pelota no le llegó y tuvo que bajar a buscarla. Y es que el rival no dejó jugar. La Blanquirroja metió la pierna y la sacó también. No era tiempo de arriesgar. Los cambios pusieron punto final al empate. El cierre a la preparación y el inicio a la batalla real.



(José 'Huachano' Lara)