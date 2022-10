Luego de que la FPF anunciara que Gustavo Roverano dejó de ser técnico de la Sub 20 tras los pésimos resultados en los Juegos Suramericanos de Asunción (Paraguay), quizá este tuit de un usuario reveló el momento de incertidumbre que vive actualmente la Selección Peruana de dicha categoría a falta de tres meses para el inicio del Sudamericano: “¿Lo bueno? Echaron a Roverano. ¿Lo malo? Arakaki elegirá al próximo técnico de la Sub 20″.

Además del estratega uruguayo, Ernerto Arakaki, director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, viene siendo señalado como el otro gran culpable de la desastrosa campaña de la selección de esta categoría que, incluso, cuenta con jugadores de buena proyección, como Joao Grimaldo (Sporting Cristal), Kenji Cabrera y Matías Lazo (Melgar), Jostin Alarcón (Sport Boys), Arón Sánchez (Cantolao) y Catriel Cabellos (Racing), estos tres últimos llamados a la lista selectiva de Juan Reynoso.

Crónica de un desastre anunciado

Arakaki fue el encargado de elegir en febrero, en una elección sorpresiva, a Roverano –ambos compañeros en Alianza del 2001 al 2003– como el nuevo estratega de la Sub 20, una categoría que viene de fracaso en fracaso desde el Sudamericano del 2013, cuando el equipo dirigido por Daniel Ahmed, integrado por Edison Flores, Yordy Reyna, Renato Tapia, Cristian Benavente, entre otros, quedaron a solo dos puntos de clasificar al Mundial de Turquía de ese año.

“Roverano fue uno de los que pasó todos los filtros de buena forma. Lamentablemente jugó conmigo y es amigo, creo que no tiene nada de malo trabajar con gente de tu confianza”, dijo el ‘Chino’, cuando se dieron los primeros cuestionamientos en cuanto a la elección del ‘charrúa’, quien llevaba dos años sin dirigir ni nunca realizó un trabajo importante como DT. Su último equipo fue Sport Chavelines en 2020 (Segunda división) y, antes de ingresar a la Videna, fue comentarista en un programa de YouTube.

Hoy, después de ocho meses, donde Roverano captó y preparó a los muchachos de la categoría, los resultados son paupérrimos: solo un triunfo en 12 partidos (7 derrotas y 4 empates), siendo el principal detonante de su salida el bochornoso 6-0 que recibió a manos de Paraguay en los recientes Juegos Suramericanos de Asunción, donde, también hay que decirlo, no contó con el grueso de sus titulares debido a que no era un torneo oficial y los clubes no cedieron a sus futbolistas.

¿Otra vez tú, Ernesto?

Tratándose de que es la cabeza de las selecciones menores en Videna, Arakaki también tiene la responsabilidad de elegir al nuevo técnico de la Sub 20, a falta de solo tres meses para el inicio del Sudamericano que será en Colombia (enero). Siendo un hecho su reciente error con la elección de Roverano, no tendría mucho sentido que el ‘Chino’ vuelva a hacer otra apuesta.

Por el momento, Flavio Maestri, quien tuvo un paso por la selección Sub 17 y actualmente dirige a la Sub 23 –que se alista para el Preolímpico de Venezuela, del próximo año– suena fuerte como el encargado de asumir la misión. ¿Será la decisión correcta? Arakaki tendría que dar la cara en los próximos días para explicar el actual desastre de la Sub 20.

