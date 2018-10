Selección peruana: Tras escándalo de camisetas desteñidas, Marathon baja el precio de la bicolor... ¿De 249 a 49 soles?

Luego que cientos de usuarios notaran que la camiseta de la selección peruana se despintaba y se evidenciara la mala calidad de la tela de la indumentaria de Perú ante Chile a través de post en Facebook y Twitter; otro usuario de las redes sociales colgó una fotografías en las que muestra que Marathon bajó el precio de los polos oficiales de la blanquirroja... ¡De 249 a 49.90 soles!



De acuerdo a la publicación, las camisetas se encontrarían en una tienda comercial y la empresa habría decidido bajar de precio a fin de calmar un poco a la hinchada que, tras quedar en evidencia que estas se despintaban, criticó duramente a la marca.

No solo los hinchas peruanos reconocieron que las camisetas se desteñían, Juan Carlos Oblitas también hizo lo mismo e indicó que "es una situación que se tiene que corregir". Mientras que el representante de Marathon sostuvo que "no es un tema de calidad, sino de percepción...Las imágenes han sido vistas por todo el mundo y eso ya no se puede cambiar. Como se dice coloquialmente, salió y te tocó"

Y parece que a la marca 'le tocó', ya que en varias tiendas por departamento y centros comerciales, las camisetas de la selección peruana han tenido una radical baja de precios y tal parece que ahora que se notó que los polos se desteñían, la empresa decidió darle la alternativa a los hinchas para conseguir una o es que ¿van a lanzar una nueva versión de la indumentaria peruana con miras a sus próximos amistosos del mes de noviembre que se jugarán en Perú?