La selección peruana desata pasión en grandes y chicos en Barcelona a pocos dias del Repecehaje a Qatar 2022. El estricto horario del Colegio Viaró Global School no fue impediemento para que Santiago Zapata, de solo 15 años, dejara su salón de clases y a sus compañeros para estar presente en el entenamiento de la ‘Blanquirroja’.

El adolescente pidió a su padre para que hable con el director de su centro educativo para que le pueda dar un permiso y pueda ser testigo del segundo entrenamiento de los dirigidos por Ricardo Gareca de cara al amitoso de este domingo ante Nueva Zelanda.

“ Me acaban de dar pemiso estaba en hora de lectura, leyendo cuando empecé a escuchar los bombos, pa, pa, pa. Entonces yo dije esto es perú ciento por ciento ”, dijo el estudiante de 15 años que cursa el cuarto año de secundaria que coincidentemente esta ubicado frente al Centro del Alto Rendimiento Sant Cugat.

Estudiante peruano deja colegio por ver a la Selección Peruano

Hincha de la selección: “Tengo que salir sí o sí”

Ver a Gianluca Lapadula y André Carrillo, o sacarse una foto con Christian Cueva eran las prioridades para el Santiago. “ Me asomé a la ventana y ví que estaban entrenando allí. Así es que dije: ‘yo tengo que salir sí o sí’. Así es que hablé con los profesores, me dieron una nota y me dejaron salir ”, señaló el joven hincha de la selección.

Este domingo Santiago, su padre, y el resto de la familia Zapata estará en el estadio RCDE de Espanyol para ser testigos del partido de preparación de la selección peruana ante Nueva Zelanda, previo al repechaje el próximo 13 de junio.