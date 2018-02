Selección peruana: Este es el Búnker de la bicolor para Rusia 2018 [FOTOS y VIDEO]

Selección peruana : La FIFA dio a conocer las sedes principales de cada país durante el Mundial Rusia 2018, que consta de un hotel y un campo de entrenamiento.



La selección peruana eligió el Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel para concentrarse y prepararse para disputar los partidos en Rusia 2018 ante Francia, Dinamarca y Australia por el Grupo C del certamen.



El Hotel de Perú tiene todas las comodidades necesarias y otros lujos que disfrutará la delegación peruana.



El complejo hotelero tiene 334 habitaciones y 22 suites con aislación acústica al 100% para un descanso optimo que incluye vidrios de las ventanas y cortinas bloqueadores de luz solar. Se complementa como es habitual con piscinas, restaurantes y gimnasio.

Mira el sensacional hotel de Perú en Rusia 2018:

El búnker de Perú está situado cerca de su sede de entranamiento. Fue designada la Arena Khimki de Moscú. El Sheraton ruso está a solo 15 minutos del aeropuerto y de la vía rápida al centro de la ciudad. Además del famoso parque empresarial Skypoint.

Partidos de Perú por el Grupo C:



Sábado 16 de junio:

Perú vs Dinamarca (hora: 11:00 a.m.)

Estadio: Saransk



Jueves 21 de junio:

Francia vs Perú (hora: 7:00 a.m.)

Estadio: Ekaterimburgo



Martes 26 de junio

Australia vs Perú (hora 9:00 a.m.)

Estadio: Sochi

Hotel y campo de entrenamiento de todas las selecciones en Rusia 2018:



GRUPO A:



Rusia R.Moscú Fed.S.C.Novogorsk Fed.S.C. Novogorsk

Arabia Saudí S.Petersburgo Belmond GH.Europe FC Zenit

Egipto Grozny The Local Grozny Akhmat-Arena

Uruguay Nizhny Novg. SC Borsky SC Borsky



GRUPO B:



Portugal R. Moscú Saturn TB Saturn TB

España Krasnodar Krasnodar Academy Krasnodar Academy

Marruecos Voronezh Voroz. Marriott H. Stadium Chaika

Irán R. Moscú Lok. Bakovka TC Lok. Bakovka TC



GRUPO C:



Francia R. Moscú Hilton Garden Inn Glebovets Std.

Australia Kazan Ak Bars TC Std. Trudovye R.

Perú R. Moscú Sheraton Sheremet. Arena Khimki

Dinamarca Anapa Beton Brut TS Pontos Std.



GRUPO D:



Argentina R. Moscú TB Bronnitsy Syroyezhkin Sch.

Islandia Gelendzhik RC Nadezhda Olymp Std.

Croacia Leningrado Woodland Rhapsody Roschino Arena

Nigeria Essentuki S. Istochnik Essentuki Arena



GRUPO E:



Brasil Sochi Swissotel R.Sochi Yug-Sport Std.

Suiza Togliatti Togliatti Resort Torpedo Std.

Costa Rica S.Petersburgo Hilton SP ExpoF. Olimpiyets Std.

Serbia Kaliningrado Royal Falke TS Baltiya



GRUPO F:



Alemania Moscú Vatuniki Hotel CSKA SB

México R. Moscú Novogorsk-Dynamo Novogorsk-Dynamo

Suecia Gelendzhik Kempinski Gelend. Spartak Std.

Corea Sur S.Petersburgo Hotel New Peterhof Spartak Std.



GRUPO G:



Bélgica R. Moscú Moscú Country C. Guchkovo

Panamá Saransk Olympic SC Olympic SC

Túnez R. Moscú Imperial Park H. Std. Stroitel

Inglaterra S.Petersburgo RestMix CSR Std.Sp.Zelenogorsk



Grupo H:



Polonia Sochi Hyatt Regency Sputnik S. Std.

Senegal Kaluga Royal H. Kaluga TS Sputnik

Colombia Kazan Ski Resort Kazan Std. Sviyaga

Japón Kazan Rubin Kazan TG Rubin Kazan TG.

