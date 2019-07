Selección peruana: Esto dijo Gabriel Costa sobre jugar Eliminatorias Qatar 2022 con la Blanquirroja |VIDEO 

Esta en los planes de Ricardo Gareca y en tierras chilena eso no pasa por alto. El uruguayo Gabriel Costa , volante de Colo Colo no amagó su sentir sobre la posibilidad de empezar a jugar las Eliminatorias Qatar 2022 con la casaquilla de la selección peruana.



"Tengo que estar bien en mi equipo y jugar. Si el técnico de la selección peruana me llama, estaré a la orden. No me ha llamado nadie, esperaré el momento. Estoy tranquilo porque cuando uno trabaja y tiene perseverancia, te llega el momento", dijo Gabriel Costa ante la prensa local.



Gabriel Costa anotó un triplete el fin de semana en el 3-0 frente al Barnechea por los cuartos de final de la Copa Chile y se especula que sería llamado para los amistosos de la selección peruana en setiembre por fecha FIFA.



Gabriel Costa esta a la espera del llamado de Ricardo Gareca.

Gabriel Costa fue convocado por primera vez a la selección peruana en la lista preliminar de para la Copa América 2019. El volante nacionalizado peruano, finalmente quedó fuera de la lista definitiva de 23 jugadores.