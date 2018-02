Selección peruana: Esto le pidió Ricardo Gareca a Miguel Trauco en Río de Janeiro [VIDEO]  

Ricardo Gareca no descansa en la tarea de saber el presente de cada uno de los jugadores de la selección peruana. Esta vez, la parada del DT fue en Río de Janeiro para entrevistarse con Miguel Trauco, quien nuevamente fue dejado de lado por el nuevo entrenador del Flamengo, Paulo César Carpegiani, para el partido donde el 'Mengao' venció al Nova Iguacu por el Campeonato Carioca.



Ricardo Gareca se reunió con Miguel Trauco y el asistente de la selección peruana, Sergio Santín, en una famosa churrasquería de Río de Janiero donde el popular 'Tigre' se mostró muy preocupado por la continuidad del lateral zurdo en su club.



Miguel Trauco luego de la clasificación a Rusia 2018 regresaba con un cartel importante para ganarse el puesto con Reinaldo Rueda, pero el colombiano no le daba la titularidad que esperaba y la situación se complicó para el lateral de la selección peruana con la llegada de Paulo César Carpegiani, quien no lo considera ni para estar en la banca.

Ricardo Gareca, escuchó los argumentos de Miguel Trauco, quien acusó sufrir una lesión muscular motivo por el cual no fue tomado en cuenta por Flamengo. El DT de la selección peruana le pidió al lateral que se recupere físicamente y vuelva a competir en el nivel necesario para poder ser una alternativa parea la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018.