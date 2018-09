Selección peruana: Feyenoord confirmó esta gran noticia a Renato Tapia  |VIDEO |FOTOS  

Cuando solo faltan pocos días para que la selección peruana vuelva a reunirse, Feyenoord de Holanda adelantó una buena noticia para Renato Tapia a quien le confirmó que Ricardo Gareca lo ha convocado para los amistosos FIFA ante Chile y Estados Unidos de este 12 y 17 de octubre.



La imagen de Renato Tapia con una bandera en la cuenta de twitter de Feyenoord ha sido la forma en la que el cuadro holandés ha reflejado la alegría del volante por volver a ser convocado a la selección peruana. El 'Capitán futuro' no estuvo ante Holanda y Alemania debido a una lesión muscular.



Renato Tapia reconoció semanas atrás que fue doloroso no sentirse parte de la selección peruana durante el inicio de este nuevo proceso. “Me duele no estar ahí porque quiero representar a mi país y jugar este tipo de partidos, hasta mis compañeros e preguntaron porqué no me llamaron. De acá a diciembre tngo chances para volver”, dijo el volante de Feyenoord.

Renato Tapia se vuelve una alternativa importante en el once de Ricardo Gareca que tuvo que reemplazarlo con Pedro Aquino de muy buen momento, pues incluso anotó un gol a la selección de Holanda.