Selección peruana: Flavio Maestri dice que este jugador de 21 años es el reemplazante de Paolo Guerrero 

Flavio Maestri ya encontró al reemplazante natural de Paolo Guerrero (34 años) en la selección peruana. ¿De quién se trata? Pues de Beto da Silva (21 años), ex delantero de Sporting Cristal de Perú, PSV de Holanda y Argentinos Juniors, que acaba de fichar por Tigres de México.



"Lo comenté y lo vuelvo a decir, Beto da Silva de estar en actividad sería para ponerlo de arranque como '9'. Es el reemplazante natural de Paolo Guerrero, ya que Ruidíaz tiene otras características y no olvidemos a Christopher Olivares (jugador de Sporting Cristal de 19 años)", lanzó el ex '9' de la selección peruana.



"Ruidíaz ya tuvo minutos con la selección, lo que está esperando es estar desde el arranque, tener más minutos, porque uno se queda con la espina de no poder desarrollar todo el fútbol que tiene en pocos minutos, tratar de convencer al técnico de lo que soy capaz, sino no lo llamaría", agregó.

Por otro lado, Flavio Maestri se refirió al Perú vs Holanda que se llevará a cabo este jueves en la cuidad de Ámsterdam. "Para estos partidos lo que se busca es seguir dándole roce a la selección, creciendo con rivales grandes como Holanda y Alemania".