Los jugadores de la selección peruana están viajando a Auckland, Nueva Zelanda, por la primera fecha de repechaje para obtener el último cupo al Mundial Rusia 2018. Antes de su partida, los futbolistas se mostraron con buen ánimo y entre risas, recibieron al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien llegó al avión antes de que despegue.

"Todos somos guerreros, vamos a ganar. Yo sé que ustedes van a ganar, el Perú va a ganar. Estoy aquí solo para desearles todo lo mejor. Prepárense para un vuelo largo porque de aquí a Nueva Zelanda es un viaje largo, como de 14 horas. Suerte, victoria. Gracias", dijo PPK en el avión de la selección peruana.

Todo esto fue registrado por Franco Cabrera. El actor y locutor de radio, que también acompaña a la selección peruana, llegó hasta la parte delantera del avión y grabó todo el discurso del presidente de la República, PPK.

Sin embargo, este acto no estaba permitido. La jefa de prensa de la selección peruana, Romina Antoniazzi, se acercó rápidamente hasta donde él se encontraba y, sin importarle que él seguía grabando, lo reprendió.

"No pueden estar acá por favor. Con los jugadores no. Lo primero que les he dicho es que no pueden grabar ni tomar video. Por favor respeten", exclama la jefa de prensa de la selección peruana. Franco Cabrera le responde y comenta que él está en el avión como público privado y no como periodista, pero fue en vano.

La selección peruana de fútbol llegará a las 8 de la mañana (hora en Nueva Zelanda) y a las 3:30 pm (hora peruana) de este lunes 6 de noviembre. El capitán del equipo será Alberto Rodríguez en reemplazo de Paolo Guerrero.

La foto de la selección peruana en el avión

