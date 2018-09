Selección Peruana: Con esta frase cerraron puerta de la Videna a Gianluca Lapadula |VIDEO |FOTOS

Le echaron cerrojo a la puerta más pesada de la Videna. Gianluca Lapadula no tendrá más chances de pertenecer a la selección peruana luego que Juan Carlos Oblitas aclarara su situación y el pensamiento de Ricardo Gareca sobre el jugador del Genoa.

"Olvidémonos de Gianluca Lapadula, él es italiano", dijo tajante Juan Carlos Oblitas y agregó "Para que él sea peruano, tiene que venir al Perú, trabajar seis meses y tramitar su nacionalidad. ¿Lo va a hacer? No. Entonces... Ya no se ha vuelto a tocar ese tema en la federación", reconoció el ex delantero de la selección peruana.

Juan Carlos Oblitas aprovechó para confirma que para la próxima convocatoria de la selección peruana ya se enviaron 24 cartas a clubes del extranjero e hizo una observación. "(Los de Feyenoord) se adelantaron sobre la convocatoria de Renato Tapia. No han leído bien la carta", dijo asegurando que las cartas son un permiso para liberar a los jugadores, pero el llamado oficial se dará este viernes.

La selección peruana disputará dos amistoso en Estados Unidos entre el 9 y 12 de octubre ante el combinado local, en Connecticut y luego ante Chile en Miami.