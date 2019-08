Gabriel Costa: Esta fue su reacción tras ser llamado por Ricardo Gareca a selección peruana |VIDEO |FOTOS  

El uruguayo nacionalizado peruano, Gabriel Costa , una de las novedades de Ricardo Gareca en la última convocatoria para los amistosos de la selección peruana ante Ecuador y Brasil en los Estados Unidos, rompió su silencio y confesó sus expectativas sobre esta nueva puerta que se le abre en su carrera que transita en el Colo Colo de Chile.



Ricardo Gareca ha vuelto abrir la puerta de la selección peruana a los nacidos bajo la sombra de otra bandera, como en algún momento lo hizo con el argentino Horacio Calcaterra, quien desaprovechó la oportunidad y no fue llamado más a la 'Blanquirroja'.



"Estoy muy feliz por la noticia, de poder estar en la selección y estoy disfrutando este momento. Estaba saliendo de entrenar y fue mi esposa la que me llama, feliz diciendo que estoy convocado", dijo Gabriel Costa para Fox Sports Radio.



Gabriel Costa emocionado por sus convocatoria a la selección peruana

"Fue un momento hermoso, no la veía venir, pero se dio y lo bueno que ahora me agarró antes de un partido y contento por la situación", agregó el Gabi, ex jugador de Sporting Cristal.



Gabriel Costa confesó que tiene una motivación extra en vestir la casaquilla Blanquirroja. "Era mi sueño estar en la selección, porque en un futuro le comentaré a mi hijo y será un privilegio enorme. Hasta canté el himno un ratito con mi chiquito", dijo la novedad de la selección peruana.