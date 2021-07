Gran euforia ha desatado Gianluca Lapadula con su desempeño en la Selección Peruana. El delantero italiano de nacimiento, pero con ascendencia peruana, la rompió en la Copa América 2021 con sus goles, asistencias y juego en equipo que ilusionó a todo el país.

Sin embargo, el caso de ‘Lapagol’ no es el único. En Alemania se encuentra Gabriel Mentrup, futbolista de 19 años, alemán de nacimiento, pero que también tiene ascendencia peruana. TROME lo contactó para conocer un poco más de él.

“Estoy jugando en la quinta liga alemana con el Stern 1900 de Berlín desde esta temporada. La selección peruana se ha vuelto a poner en contacto conmigo porque quiere volver a verme, pero necesitan imágenes de video. Desgraciadamente no he podido proporcionar el video porque no he tenido mucho tiempo de jugar en el último año y medio debido al covid-19 y otras razones internas. Ahora espero tener más tiempo de juego en mi nuevo club, en la medida que el coronavirus lo permita, para volver ser llamado a la selección peruana”, manifestó Mentrup en exclusiva a TROME.

Gabriel Mentrup, desde Alemania: “Espero tener más tiempo en mi club para volver ser llamado a la selección”

Al consultarle si le gustaría volver a jugar con la selección peruana, ya que anteriormente entrenó con la sub 17 de Perú cuando era dirigida por Carlos Silvestri, indicó: “Sí, sería muy buena experiencia y me gustaría mucho representar a la selección peruana”.

Su trayectoria

“Yo nací aquí en Berlín. Mi mamá es de Perú y mi papá de Alemania. Yo juego de extremo. Comencé en Sv Empor Berlín, luego me trasladé al 1 FC Unión de Berlín cuando tenía 14 años. También tuve una oferta del Rb Leipzig, pero decidimos que el traslado hubiera sido demasiado temprano para mí. Entonces estuve en el Unión Berlín desde la sub 15 hasta la sub 19. Luego, un año en el BAK y ahora juego en el Stern 1900. También estuve en la selección de Berlín desde la sub15 hasta la sub-17″, sentenció.