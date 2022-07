La incertidumbre continúa en las entrañas de la selección peruana, no solo porque aún no se define el nombre del próximo director técnico, sino también porque, ante la salida de Juan Carlos Oblitas, el puesto de director deportivo también está vacante.

El periodista deportivo Erick Osores señaló que una de las opciones que estaría manejando la Federación Peruana de Fútbol para la dirección deportiva. Se trata del uruguayo Gerardo Pelusso.

“ Otro nombre que me soltaron, no para técnico, sino para el cargo de director deportivo en la FPF, es el de Gerardo Pelusso ; y sabes, me parece que puede tener conexión, porque él es Conmebol y Agustín Lozano es parte de la Conmebol”, indicó en el programa web ‘Erick y Gonzalo’.

“Los jugadores de Alianza Lima lo amaron. Tal es el caso como Ciurlizza, Jayo, entre otros”, añadió su compañero de panel Gonzalo Núñez, recordando que Pelusso fue campeón con Alianza Lima en el año 2006.

Selección peruana: Gerardo Pelusso suena como reemplazo de Obitas. Video: Erick y Gonzalo.

Pelusso tiene 68 y recientemente se retiró de la dirección técnica. En su carrera como entrenador fue campeón nacional en Uruguay (con Danubio en 2004 y Nacional en 2009), en Perú (con Alianza Lima en 2006) y en Paraguay (con Olimpia en 2011). Además, fue campeón de la Copa Sudamericana en 2015 al frente del Independiente de Santa Fe.

Asimismo, durante el 2012 y 2013, el técnico uruguayo fue entrenador de la selección de Paraguay.

Fue entrenador de Alianza Lima y de la Selección de Paraguay (Foto: Agencias)