Uno de los pilares de lo que fue la selección peruana en este 2021 ha sido la buena relación entre los jugadores. Mediante transmisiones en redes sociales y fotos en la cuenta oficial de la FPF, hemos sido testigos de la amistad que reina en la interna del equipo de todos. Algo que, causaba algunas dudas que suceda si nos remontamos a finales del 2020.

Estamos refiriéndonos en concreto a la llegada de Gianluca Lapadula, algo que había generado suspicacias en algunos sectores que no veían al ítalo-peruano adaptándose al ambiente de la selección. Si a eso le sumamos que el ‘Bambino’ había rechazado jugar por Perú en el 2016, las dudas rondaban.

De hecho, algunos futbolistas se habían referido al respecto, uno de ellos fue Luis Advíncula. El ‘Rayo’ aseguró que entendía la negativa de Lapadula aunque criticó el hecho de que el delantero tenga a la selección peruana como opción B.

“(Gianluca) Lapadula no nació en el Perú, tiene familia italiana y quiere jugar por Italia, eso se respeta. Lo que no me gusta es que vea a la Selección Peruana como opción B. Los que estamos, moriremos por estar en la selección, pero su caso es diferente porque no nació aquí”, manifestó en entrevista con Barrio Fútbol en marzo del 2016.

Finalmente, sin ‘Lapagol’, la selección peruana accedió a la Copa del Mundo Qatar 2022, nuestra primera participación en una justa mundialista luego de 36 años.

Lapadula llega a la selección peruana

La llegada de Lapadula a la selección peruana se concretó en el año 2020 y todos los ojos estaban sobre él. Desde su arribo al Aeropuerto Jorge Chávez hasta sus interacciones con cada uno de los jugadores. La buena disposición del atacante se vio reflejada desde el inicio.

Salvo una que otra polémica que se generó por imágenes fuera de contexto (el supuesto maltrato de Corzo y la falsa idea de que ‘no le daban pase’), Lapadula se encargó de integrarse al grupo. Justamente, una de las postales más esperadas fue compartida por las redes de la FPF: la foto entre el ítalo-peruano con Luis Advíncula, el hombre que lo había criticado 4 años antes.

Gianluca Lapadula y Luis Advíncula. Foto: FPF.

Pero una foto puede decir mucho como decir nada a la vez. Si alguna vez hubo incomodidad en Advíncula con la decisión inicial de Lapadula, todo quedó zanjado el 8 de junio del 2021. Perú derrotó a Ecuador por 2-1 en Quito, con el segundo gol marcado por ‘El Rayo’ con asistencia del ‘Gladiador’.

Es en ese momento que se da la postal que ha marcado esta amistad que perdura hasta ahora y está más fuerte que nunca. Advíncula le reconoce el pase a Lapadula señalándolo con una vehemencia cariñosa y ambos se confunden en un abrazo que terminó con los dos rodando en el gramado del Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Luis Advíncula anotó el 2-0 en Perú vs Ecuador por Eliminatorias Qatar 2022. (América TV)

A partir de ahí ya no quedó ninguna duda de que Lapadula era uno más de los muchachos. Luego vinieron los goles, los bailes con cumbia y los abrazos, algo que esperamos que dure muchos años más.

