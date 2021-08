Jugar dos mundiales y anotar goles con la Selección peruana en partidos decisivos está al alcance de pocos. Guillermo la Rosa es uno de esos elegidos que están en la historia de nuestro fútbol. El goleador de Puente Piedra, fue clave en la victoria ante la selección de Uruguay en el Centenario con un gol, el día que bailamos a los celestes en su casa.

¿Qué recuerdos de los partidos de las eliminatorias?

Agradables, a veces veo los videos de los goles con mis nietos y me llenan de alegría y satisfacción.

¿Y qué le dicen?

Me dicen abuelito eras bueno, hacías goles de cabeza, y yo les digo para llegar a eso me preparé muchos años y dejé de hacer muchas cosas que me gustaban para poder ser un triunfador.

¿Alguno juega?

Van a la academia, pero están más con el celular y sus cosas. Uno tiene 7 y el otro 14. Al que quiere ser futbolista le debe gustar el entrenamiento, dormir temprano y eso no les gusta a los chicos de ahora.

Recientemente se cumplieron 40 años del triunfo ante Uruguay en el Centenario, ¿qué recuerdos de esa partido?

Fue un partido difícil con 70 mil espectadores en contra. Ellos llegaban como favoritos luego de ganar el Mundialito, estaban en su cancha y tenían una selección fuerte con jugadores importantes, pero nosotros jugamos a las mil maravillas. Ese día nos salió todo, parecíamos un reloj.

Su gol abrió la cuenta…

Fue una gran jugada de Uribe que luego se la pasa a Oblitas que me la deja y fusilo a Rodríguez. Lo mejor fue el festejo, me persigno y miro a la tribuna y los uruguayos se quedaron callados.

¿Lo trabajaron a la boquilla los uruguayos?

No mucho, porque tenían gente rápida y buena, pero les ganamos con fútbol. Dimos espectáculo en el Centenario.

Pero si le habrán pegado mucho…

Un poco, pero yo no me chupaba porque en Puente Piedra a los 15 años jugaba con gente grande y a veces me pateaban y me echaba saliva donde me daban y seguía jugando. Así era antes.

No arrugó con los charrúas...

Me ayudó la fortaleza de mi físico. Claro que sentía las patadas, pero no tenía miedo a nada.

¿Qué les dijo Tim antes del partido?

Que debíamos salir al ataque. Todos nos miramos la cara y dijimos este qué tiene. Pensábamos que nos iba a pedir que juguemos al contragolpe y replegarnos, pero los atacamos y les hicimos daño. Los sorprendimos, pero teníamos un equipazo con excelentes jugadores.

¿Por qué ya no salen jugadores como los de antes?

Son épocas, ahora hay buenos, pero se debe trabajar más en menores. Ahorita se van Farfán y Paolo (Guerrero), termina la eliminatoria y ya no estarán más por la edad. Irán a sus equipos, pero por la selección dudo que sigan jugando.

El 'tanque' se declara hincha de Paolo Guerrero..

¿Y eso por qué ?

Los golpes y las lesiones pasan factura.

¿Qué debemos hacer?

Hay que invertir en menores. Si no siembras no cosechas.

¿Le gusta Lapadula?

Mis respetos para ese chico. Dejo una enseñanza. Primero profesional, segundo educado y tercero toca piano. Es importante tener otras habilidades y sobre todo demostró mucho cariño a la camiseta y respeto a sus compañeros. Todos vimos como abraza al entrenador, al compañero. Es un excelente muchacho, hay que imitarlo, no tiene poses, lo felicito, se lo ganó en la cancha.. Es tranquilo, se nota que los chicos lo quieren.

Guerrero vuelve a la selección, ¿cuánto puede aportar?

Es una cosa maravillosa que regrese, nos dio muchos triunfos y alegrías. Uno no puede olvidarse de él, yo soy hincha de Paolo, me gusta como juega, hizo feliz al pueblo y todavía puede ayudar porque se cuida y tiene amor a la camiseta.

Otro delantero que regresa es Ruidíaz, ¿Le parece bien que se insista con él a pesar que no hace goles con la Selección?

Al chico lo respeto y admiro. A veces la cosas no le salen, pero viene con cariño a defender la camiseta y eso hay que valorarlo. En su equipo mete unos golazos, hay que seguir creyendo en él, tiene mi apoyo.

¿Qué espera de esta fecha triple?

Llegamos bien luego de la Copa América así que los partidos en casa los tenemos que ganar de todas maneras. Ojalá nos vaya bien para que la gente este alegre, el país necesita alegrías y el fútbol puede conseguir eso.

¿Cómo le jugamos a Uruguay?

De igual a igual. La mayoría de jugadores tiene experiencia, llegan con un mundial encima. Uruguay es un grande tiene historia, pero hay que salir con todo.

¿Por qué cree que Gareca no convoca a Zambrano?

No sé cual será el criterio de Gareca, por ahí no le gusta que lo expulsen mucho.

¿A usted le gusta?

Claro que sí, es muy bueno. Sólo le diría ‘no metas taba, juega suave camay’.

‘Panadero’ Diaz también pegaba…

Claro que sí, pero a ‘Panadero’ nunca lo expulsaron, sabía meter ‘taba’. Revisa la historia no recuerdo que le hayan sacado una roja.

Hizo dos goles claves en las eliminatorias, ¿Cuál le gustó más?

Los dos. El de Colombia fue importante porque se empató y nos dio tranquilidad para el partido en Lima que ganamos. Así fuimos con más confianza a Montevideo donde tuve la suerte de volver a anotar.

¿Qué le pareció Ormeño en la Copa América?

No se le vio, al nueve si no la mete se le mira de otra manera pero hay que esperarlo.(José Reynoso Alencastre).

TE PUEDE INTERESAR

Selección peruana: Christian Cueva ya está en Lima y se concentra en la fecha triple

‘La fe de Cuto’ | Guizasola lo descuadra: le pide amistarse con Jefferson Farfán y abrazarse los tres

Barcelona ya tiene su cronograma para la Champions: debutará ante Bayern Múnich