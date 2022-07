Ricardo Gareca regresó a Argentina, donde pasará unos días de descanso y reflexión antes de tomar la decisión de seguir o no al mando de la selección peruana. Pese a que desde la FPF informaron que no existe un plan b por si el ‘Tigre’ decide no renovar, el periodista deportivo Peter Arévalo reveló que sí hay un técnico en mente.

El popular ‘Mr. Peet’ señaló que desde el seno de la FPF se tiene en mente a un joven entrenador argentino para reemplazar a Gareca, si este decidiese no continuar.

“ El plan b es un ‘9′ que ha jugado por la selección argentina, que es un técnico joven. Ese es el pensamiento que tienen (en la FPF) en caso se caiga lo de Ricardo Gareca”, indicó Arévalo en la edición más reciente de ‘A Presión Radio’.

Finalmente, ‘Mr. Peet’ reveló que se trata de Hernán Crespo, exdelantero de la selección argentina que es entrenador desde el año 2014.

“ Hernán Crespo, porque Beccacece nunca estuvo en el radar de la selección y en caso Ricardo Gareca no acepte las condiciones, se pensaría en un tipo como Crespo ”, añadió.

Esta revelación causó suspicacia entre sus compañeros de panel, sobre todo por la falta de experiencia en selecciones de Crespo, a lo que Arévalo respondió: “Gareca no tenía experiencia dirigiendo una selección”.

Tras finalizar su exitosa carrera futbolística en el 2011, Crespo se formó para ser director técnico y desde 2014 dirigió al Modena de Italia, Banfield, Defensa y Justicia, Sao Paulo y actualmente es entrenador del Al Duhail de Qatar.