Selección peruana: Hincha israelita desmiente juerga y muestra al culpable de su foto viral |VIDEO |FOTOS  

Momentos de angustia ha vivido el fanático número uno de la selección peruana , conocido como el ' Hincha Israelita ' y que responde al nombre de David Chauca Quiste se volvió viral luego que se filtraran algunas fotos suyas durmiendo en un local de Brasil junto a varias botellas de cerveza lo que generó la críticas de los hinchas en la Copa América.



"Amigos, en la redes sociales he visto fotos que no son verdad. Ayer estuve viendo el partido de Chile con Uruguay con mis amigos, 'El Niño Cóndor' y 'El Fantasmita' durante un momento yo me quede dormido..."



"Ellos sí estaban tomando, pero El Niño Cóndor, que está aquí, fue el que me tomó la foto y esta me ha hecho mucho daño a mi y ami familia"

Hincha israelita desmiente juerga y muestra al culpable de su foto viral

El otro hincha de la selección peruana conocido como El Niño Cóndor tomó la palabra para hacer un mea culpa. "Es verdad lo que dice el Israelita, estaba durmiendo. me pareció gracioso tomar esa foto y lo subí aun grupo de ocho personas y uno de ellos lo ha reenviado, poniendo que mi hermano estaba ebrio y eso no es cierto. Deseo pedirle disculpas a él y a su familia por el daño que le he causado", dijo el también fanático de la Blanquirroja.