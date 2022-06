El reconocido streamer español, Ibai Llanos, no estuvo ajeno a lo que vivió la selección peruana en el repechaje ante Australia. En diálogo con ESPN, el también influencer habló de cómo vivió los penales e, incluso, eligió a su jugador favorito de la Blanquirroja.

En ese sentido, elogió la carrera de Paolo Guerrero, a quien consideró como el jugador más relevante de los últimos años y el que más atención ha tenido en España.

“Jugadores peruanos de la actualidad, no sé quién está en mejor posición para triunfar en Europa, pero el más histórico que se conoce, acá en España, es Paolo Guerrero. Ha sido como el más sonado siempre”, sostuvo el socio de Gerard Piqué.

Paolo Guerrero ya habría encontrado nuevo equipo | Foto: EFE

Asimismo, Llanos admitió que siguió de cerca el encuentro de repechaje en el que la selección peruana perdió la opción de clasificar a la Copa del Mundo Qatar 2022. Sobre dicho encuentro tuvo su propia opinión por la actuación del portero australiano Andrew Redmayne.

“Días previos me estaban hablando del repechaje. Vi los penales en directo con el portero que no paraba de bailar y que no tenía ningún tipo de sentido . Me dio pena porque sabía que había mucha gente de Perú viéndolo. Fue jodido, la verdad”, expresó.

