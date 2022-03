Una de las novedades en las últimas convocatorias de Ricardo Gareca ha sido el volante de Alianza Lima, Jairo Concha. El joven mediocampista viene viviendo sus primeros momentos con la selección peruana, pero eso no evita que sueñe en grande.

En diálogo con RPP, Concha señaló que la selección intentará clasificar directamente a la Copa del Mundo Qatar 2022 y que para eso, necesitan sacar un buen resultado en Montevideo ante Uruguay, algo que se creen capaces de hacer.

“ La idea es clasificar al Mundial de manera directa, pensamos en eso. Uruguay y Paraguay son selecciones fuertes, sobre todo Uruguay de local. Pero si nosotros hacemos nuestro juego podremos hacerle daño. Con Paraguay tenemos la obligación de ganar al ser locales”, expresó.

“He pensado mucho en el partido contra Uruguay, uno siempre sueña con que se le pueda dar la oportunidad de entrar y aportar al grupo. Si no me toca, apoyar desde donde esté para que tengamos buen resultado”, agregó.

Concha reiteró que sueña con estar en Qatar 2022. En ese sentido, recordó cuando estuvo con la selección sub 20 en Rusia, acompañando al equipo de mayores que participó en el Mundial.

“Cuando fui como sparring a Rusia soñaba con ser parte de la selección mayor. Si esta vez clasificamos ojalá yo sea parte de la delegación”, expresó.

“En la selección me han dicho que me pueden utilizar en varias posiciones. En Alianza Lima juego de volante interior, en los amistosos de selección me tocó de enganche y creo que puedo desenvolverme bien en ambas”, añadió.