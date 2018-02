Selección peruana: Jefferson Farfán confesó esto sobre su difícil vida en Rusia [VIDEO] 

Jefferson Farfán es la figura del Lokomotiv de Moscú y eso lo tiene claro toda Europa. El diario Marca de España aprovechó la estadía del cuadro ruso en Marbella. para charlar con el delantero de la selección peruana, que se prepara para la vuelta al fútbol ruso y la Europa League.



Jefferson Farfán ha comentado que su adaptación ha sido lo más duro desde su llegada a Rusia. "Es una liga difícil y dura por el idioma y el frío. Gracias al club, a los compañeros y a los fanáticos todo se me ha hecho más fácil", comentó el delantero de la selección peruana.



Jefferson Farfán, luego de esta adaptación, ha logrado recuperar su mejor fútbol, ese que lo puso devuelta en la selección peruana. "Hoy me encuentro muy bien. Estoy muy contento. Me recibieron muy bien y el grupo es muy especial. Espero estar muchos años aquí todavía", señaló el peruano que la esta rompiendo en la pretemporada del Lokomotiv.



Diario Marca tuvo charla con Jefferson Farfán en Marbella

Jefferson Farfán ha revelado que una de las metas de Lokomotiv es la Europa League y sus dos próximos amistosos ante el Niza, hablan de ello. "Nos estamos preparando de la mejor manera. Hay equipos durísimos como el Atlético de Madrid, pero queremos ir paso a paso para hacer bien las cosas", señaló la 'Foquita'.