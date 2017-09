Selección peruana: Jhoel Herrera dio con palo a Lapadula y dijo esto de Claudio Pizarro en Twitter

En los últimos días, Claudio Pízarro volvió a las portadas de los diarios deportivos. Y no solo por conseguir equipo en la Bundesliga (Colonia), sino también por su deseo de volver a la selección peruana a sus 38 años.



Esto último ha sido muy comentado por los hinchas de la bicolor, quienes se muestran divididos con la posibilidad. Pues, para muchos, el tiempo de Claudio Pizarro en la selección peruana ya terminó.



Jhoel Herrera, ex lateral de la selección peruana y actual jugador de Real Garcilaso, habló al respecto haciendo una polémica comparación en sus redes sociales.



"Pedían respeto por un huevón que no se puso la camiseta de la selección pero ni es Fiestas Patrias (Lapadula), y ahora le faltan el respeto al peruano más ganador (Pizarro). ¡El Perú al revés!", escribió Jhoel Herrera.

Como se sabe, Gianluca Lapadula, de madre peruana pero italiano de nacimiento, fue voceado por mucho tiempo como posible convocado a la selección peruana. El futbolista hasta recibió la visita de Gareca para hablar de dicha posibilidad.



Sin embargo, y luego de varios meses de incertidumbre, decidió jugar por la selección de Italia y rechazó vestir los colores de la bicolor.