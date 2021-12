Johnnier Montaño es hijo del futbolista colombiano que brilló en Sport Boys y Alianza Lima, sin embargo, a sus 17 años quiere forjar su propio camino. Es por eso que tomó una dura decisión, a pesar de haber hecho divisiones menores y haber debutado profesionalmente en Perú, el joven volante eligió a la selección colombiana.

El motivo lo explicó en una entrevista brindada a Radio Ovación. Según Johnnier, él quería jugar por la selección peruana, no obstante, sostuvo que no lo llamaron y que recibió más atención por parte del combinado colombiano.

“Tengo claro que voy a jugar por Colombia, en su momento me ofrecí a jugar por Perú. Les dije a mis padres que quería jugar por Perú, pero cuando no se dio y me llaman a la Selección colombiana, fue que me decidí al 100%”, indicó.

“En la Selección colombiana están pendientes de mí, me llaman, me preguntan cómo voy y estoy muy contento. Por la pandemia no pude estar mucho en la Selección de Colombia, pero me ayudó en el sentido que me subieron a entrenar con el equipo profesional, que es uno de mis sueños”, agregó.

Cabe recordar que Montaño ya fue parte de una selección colombiana en un torneo Sub 16 jugado en Portugal, de hecho, fue titular en el duelo que los ‘cafeteros’ sostuvieron con Alemania.

Montaño sigue su carrera en España

Montaño hizo divisiones menores en Deportivo Municipal y fue el técnico Víctor Rivera quien le dio la oportunidad de entrenar con el primer equipo, mientras que Franco Navarro fue quien lo hizo debutar en Liga 1. Hoy, el joven futbolista juega en Huesca de España.

“Estoy muy feliz con el grupo humano que estoy trabajando en España (club Huesca) y estoy demasiado contento con ese gran paso que he dado en mi carrera. Soy un jugador que se ha movido por todo el frente de ataque, me han estado poniendo de ‘9′, de extremo y hasta hace poco antes del parón he estado jugando de ‘10′”, sentenció.