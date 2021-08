Tras el éxito de Gianluca Lapadula con la bicolor, está claro que no hay que cerrarle las puertas a los deportistas que no han nacido en el país, pero tienen ascendencia peruana. Es el caso de Jorge Luis García, el futbolista de padre peruano, madre dominicana y nacido en Estados Unidos. La semana pasada firmó contrato en CD Fuenlabrada de la Segunda División del fútbol español y ahora habla con TROME en exclusiva sobre lo que será este nuevo reto como futbolista profesional en Europa.

Ayer tuviste un partido de pretemporada y ganaron 3-0 a Moratalaz B, ¿Cómo te sentiste?

Sí, la pretemporada ya comenzó y hoy tuvimos un partido, ganamos 3-0. El campeonato oficial empieza el 19 de setiembre. Acá me tienen jugando de 6 u 8. En Leganés jugaba más ofensivo 10 o extremo, pero el técnico me ha puesto en esa posición por tener buen cambio de juego y tengo la habilidad de sacar al equipo y darle salida. Mi juego sin balón ayuda mucho con el recorrido y cubriendo las marcas. Pese a que soy un jugador más ofensivo, pero con la filosofía de Fuenlabrada, me ha tocado ser más defensivo y recorrer más la cancha. Esto me ayuda a tener juego sin balón. El profesor Manuel Espinar está haciendo un trabajo espectacular conmigo en la manera como me está llevando.

¿Cómo se dio tu llegada a Fuenlabrada?

José Antonio González, directo del Leganés, se fue a Fuenlabrada y se puso en contacto con mi representante. Tras culminar mis vacaciones, me fui a entrenar y, luego de dos semanas, el cuerpo técnico estaba muy contento conmigo. Por ahora estoy en la filial (B) y la meta mía es jugar en el primer equipo. El cuerpo técnico lo sabe, el director deportivo lo sabe y es cuestión de seguir demostrando.

Jorge Luis García firmó con el Fuenlabrada la semana pasada y buscará ganarse un lugar para llegar al primer equipo. El jugador de ascendencia mexicana habló con Trome sobre sus expectativas en España y su anhelo de ser llamado a la Selección Peruana.

¿Ya conversaste con Aldair Fuentes?

Todavía no he charlado con Aldair, pero el director me dijo que cuando se pueda se dará. Dios quiera pueda entrenar con el primer equipo y lo voy a conocer allá.

Luego de la última vez que conversamos, ¿la FPF te ha contactado?

Todavía no se ha puesto en contacto conmigo la Federación Peruana de Fútbol, pero para mí es un orgullo de ser un peruano más en España. Creo que me he adaptado muy bien al fútbol de España, es cuestión de tiempo y oportunidad, pues yo sé que cuando me den la oportunidad dejaré el nombre del Perú en alto.

Finalmente, ¿Hasta cuándo firmaste contrato con Fuenlabrada?

Firmé por toda la temporada.

TE PUEDE INTERESAR: