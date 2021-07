Su sola presencia imponía respeto y en estos tiempos, no necesita alzar la voz, para ser escuchado y mucho más si son tiempos de ‘Copa América’. José Velásquez fue el ‘Patrón’ del mediocampo de la selección peruana. Jugó el Mundial de Argentina 78 y el de España 82. Destacó por su calidad, personalidad y no se amilanó ante ningún rival. Como en esta entrevista, donde no teme ir contra la corriente, pese a todo y contra todo.

‘Patrón’, ¿Te gusta esta selección de la Copa América?

Venimos mejorando partido a partido y con Brasil son dos encuentros en uno.

¿A qué te refieres?

En la primera etapa nos defendimos, en la segunda jugamos en cancha de ellos.

Opinión del juez Roberto Tobar.

Tuvo dos o tres equivocaciones. Lo de Thiago Silva fue penal, estaba con un pie en el área y estiró la mano.

¿La actuación de Neymar?

Juega bien, aunque más parece actor por las faltas que finge.

¿Le cambiarías tu camiseta al ’10′ brasileño?

Nunca lo hice.

¿Por qué?

Con la mía bastaba y sobraba.

¿Ni cuando ganabas?

Y peor cuando perdía. Me iba rápido al vestuario para que se me baje la bronca.

Renato Tapia tiene varias cosas tuyas...

Es buen jugador, hace su trabajo a cabalidad, pero veo que no sabe correr. Se preocupa más en la marca y no tiene llegada a la otra área.

¿Gianluca Lapadula?

Es efectivo y rápido con el balón. Da pases gol, como cuando se la tocó al ‘agrandado’.

¿Por quién lo dice?

El que cambiaron ante Brasil.

Ese es Christian Cueva...

Cree que nadie se dio cuenta, pienso que es creído el chiquito.

¿Así lo siente?

A esos ‘agrandados’ los detecto rápido. Está físicamente hasta las hue... porque no cuida su vida personal.

¿Hay espacio en el equipo para Jefferson Farfán y Paolo Guerrero?

Prácticamente ellos ya no van a jugar.

¿Por qué?

Ya tienen 37 años, son millonarios, se mueren y no terminan de gastar su plata. Más bien deben disfrutarla.

Hablando de bajarse ‘agrandados’, es histórica tu pelea con Daniel Pasarella

Le estaba dando muchas patadas a Franco Navarro, fui, le menté la madre y se quedó tranquilo.

El arquero uruguayo Rodolfo Rodríguez te salió al frente...

Le metí un manazo y se acabó el tema. Cuando yo jugaba, me creía que era todo el equipo y no solo un volante.

¿El mejor consejo que recibiste en el fútbol?

Tim, el entrenador brasileño que nos llevó a España 82, me dijo: ‘Debes correr en rombo, de esa manera siempre estarás cerca del balón, también del compañero que lleva la pelota y serás una opción para que te la pase’.

¿En qué proyecto estás?

Trabajando en la Municipalidad Metropolitana de Lima a través del programa Lima Deportes.

¿Qué función realizas?

Buscar talentos. Semanalmente visito los complejos deportivos realizando circuitos de fútbol con los niños. La idea es promover la práctica y allí surgen los más talentosos.

Un gusto siempre hablar contigo...

Un abrazo a todos y recalcar que me gusta el crecimiento de la selección en este torneo.

