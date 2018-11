Selección peruana: Juan Carlos Oblitas denuncia hostilidad en la Videna para evitar su renovación |VIDEO

Juan Carlos Oblitas , Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol ( FPF ) no soportó más los dardos que recibe desde dentro de la Videna y ha salido al frente para aclarar las circunstancias de un video en el se le observa hablando de manera privada con el Presidente de la FPF, Edwin Oviedo.



Juan Carlos Oblitas, uno de los gestores del regreso de la selección peruana al mundial de Rusia 2018, hoy sale al frente para exponer algunos cortocircuitos en la FPF "Edwin Oviedo me pidió que lo acompañe a Chaclacayo, fue una reunión privada, sin prensa. En un momento de la reunión yo lo llevo a un lado y allí aparece esa toma que ha circulado en algunos medios y redes", dijo Oblitas a El Comercio.



El directivos más cercano a la selección peruana, incluso detalló detalles de su charla. "Hablamos sobre sus temas personales. Le dije que separe sus temas, que los solucione y que me deje el tema deportivo a mí en la FPF. Le dije que 'hay gente muy intrigante alrededor tuyo y yo los tengo entre ceja y ceja'", reveló Juan Carlos Oblitas.



Oblitas explotó contra conspiraciones dentro de la VIDENA

Asimismo, responsabilizó aun gerente de la FPF de manipular este material sin su autorización, "Estas imágenes se han filtrado sin mi consentimiento y esto lo ha hecho el área que dirige Guillermo Ackermann. No es la primera vez que lo hace y ahora lo hace conmigo. Estoy muy molesto porque siguen haciendo cosas que pasan por encima mi función. No puede ser que este señor Ackermann esté utilizando su puesto, sabe Dios con qué intereses. Desde la misma Federación han invadido mi privacidad con esas imágenes", aclaró exaltado.



Juan Carlos Oblitas comentó, además, sobre la hostilidad que siente dentro de la FPF. "Me da la impresión que hay una total intención de hostilizar al área deportiva de la Federación y nosotros solo estamos haciendo nuestro trabajo. Y no es coincidencia que dentro de un mes vence mi contrato. Esto una hostilidad de todos los días".