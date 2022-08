Juan Reynoso ya viene trabajando para lanzar su primera convocatoria a la selección peruana. En ese sentido, el popular ‘Cabezón’ brindó una entrevista a RPP en la que ultimó detalles sobre lo que se viene con la Blanquirroja, incluyendo el nombre del jugador que llevará la cinta de capitán durante esta nueva etapa.

TE VA A INTERESAR | Julinho explota contra Gonzalo Núñez por decir que “habla como brasileño hace 30 años”

El director técnico no dudó en señalar a Pedro Gallese como el jugador que capitaneará a la selección peruana, por lo menos durante los amistosos previos al inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Hay que seguir respetando la jerarquía, Pedro (Gallese) lo ha hecho bien” , señaló Reynoso de manera escueta.

Pedro Gallese envió emotivo mensaje tras el repechaje de Perú. (Foto: FPF)

Juan Reynoso: la posible fecha y la cantidad de jugadores que convocará

El debut de Juan Reynoso con la selección peruana será contra México el próximo 24 de septiembre en Estados Unidos. Con miras a ese partido amistoso, el entrenador dio algunos detalles con relación a la primera lista que presentará: la fecha y la posible cantidad de elementos que considerará.

“ La convocatoria quizás sea un poco antes del 9 de septiembre para los jugadores del extranjero y del medio local . Anticiparemos algo con microciclos con jugadores del medio local y que tengan proyección, que puedan apuntalar a lo que será el plantel de la mayor”, expresó el ‘Cabezón’ Reynoso en charla con RPP.

“Será una lista promedio, ni más de 30 ni menos de 25 jugadores. La intención es que sean dos partidos y en esos trataremos de que esté la gran mayoría para verlos en plena competencia más allá de que sea amistoso”, agregó el estratega nacional, quien ahora mismo está en México.

“Con los que me toque hablar, la intención es retroalimentar cosas buenas en las que están cómodos, lo que les gustaría mejorar. La conversación va más por ese lado porque a la mayoría los conozco y a otros no. Cuando esté todo el grupo, la idea es que no haya ese periodo de conocimiento mutuo porque no tenemos mucho tiempo”, cerró.

TE PUEDE INTERESAR