La selección peruana se encuentra alistando todo para el tercer y cuarto partido amistoso bajo el mando de Juan Reynoso como director técnico. El popular ‘Cabezón’ presentó una lista de jugadores que trabajarán con él en la Videna desde el próximo miércoles.

Cabe destacar que en esta lista no se han incluido jugadores del exterior que aún no saben si serán cedidos por sus clubes, tampoco están futbolistas que, probablemente, jueguen los play off de la Liga 1 2022.

Lista de convocados:

Anunciamos la lista de futbolistas convocados por Juan Reynoso para el microciclo de entrenamientos de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 del 2 al 13 de noviembre. #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/eT4Bb3CpW2 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) October 28, 2022

Conferencia de prensa de Juan Reynoso: Nota previa

Una de las novedades en la lista de Juan Reynoso es la inclusión de Bryan Reyna en la nómina principal de la selección peruana, después de su gran actuación en el amistoso ante El Salvador.

Otra de las novedades de las que esta hablando en las últimas horas estaría en torno a la convocatoria del jugador Jean Deza a la ‘lista selectiva’, como sucedió con Carlos Ascues, en la primera nómina, quedando a la expectativa ante una eventual emergencia en el equipo principal.

Se pudo conocer que el DT de la selección peruana brindaría más oportunidades a futbolistas del torneo local que le permita ampliar el número de elementos referenciados para tenerlos en cuenta en las próximas eliminatorias mundialista sonbre todo para los compromisos a disputarse en altura.

