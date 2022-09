El director técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, presidió una conferencia de prensa en la que explicó algunos alcances previos al viaje de la Blanquirroja a Estados Unidos para jugar amistosos con México y El Salvador, incluyendo la convocatoria de Andy Polo y la liberación de Alejandro Duarte y José Carvallo para que jueguen el fin de semana por Sporting Cristal y Universitario de Deportes, respectivamente.

TE VA A INTERESAR | Hugo Sotil en La Fe de Cuto: cuando le pagaron S/ 10 por partido, cómo fichó por Barcelona y la historia del Ferrari amarillo

Juan Reynoso recibió críticas luego de haber dejado fuera de la convocatoria a jugadores de Melgar, aduciendo que “no quería castigar” al club arequipeño que tenía partidos importantes por venir. Sin embargo, este argumento ha propiciado que haya tenido que ‘hacer lo mismo’ para no perjudicar a otros clubes.

En ese sentido, liberó a los arqueros de Cristal y ‘U’ para que estos equipos no se vean tan perjudicados. Reynoso explicó esta situación de la siguiente manera.

“ Aquí lo que primó fue la empatía. Si yo he ido a tender puentes, no puedo subir a un caballo y actuar. Así Roberto (Mosquera) me explicó la situación que tiene con los portero en Cristal. De ello hablamos con Juan Carlos para tratar de ser equitativos. Se malentiende o las malas interpretaciones, pero la coyuntura nos permitió ser equitativos al tratarse de dos porteros” , señaló.

Pese a todo, Reynoso manifestó que todo será distinto cuando se trate de una convocatoria para jugar Eliminatorias. En ese sentido, señaló que espera que no hayan problemas con los clubes.

“En el caso de Yotún, por desgracia se lesiona y tuvimos que convocar a Polo. Él no iba a jugar, pero tenemos que ser congruentes. Tengan por seguro que, si era una fecha FIFA y no de amistosos, la Selección es total prioridad ”, añadió.

Reynoso también se refirió a la convocatoria de Andy Polo. “Es un tema más personal. El tema legal está más que resuelto . Digo con respeto que se debe investigar con detalles antes de salir a opinar de situaciones que ni van a pasar. En el tema particular si nos puede rebotar a mal, quédense tranquilos que no va a pasar”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR