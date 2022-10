Avaí comunicó el pasado 7 de octubre que Paolo Guerrero sufrió una lesión en la rodilla y, desde esa fecha, el delantero no ha reaparecido en el club. Al respecto, el entrenador Juan Reynoso señaló que espera la recuperación completa del jugador para evaluar una posible convocatoria.

“Hay que dejarlo que se recupere bien. Mientras más minutos tenga, su recuperación va a ser más natural. Venía jugando, recayó. Por ese estrés de que no se recupera, darle más estrés no sería lo más inteligente”, señaló en conferencia de prensa.

De la misma manera, el popular ‘Ajedrecista’ mencionó que espera comunicarse con el ‘Depredador’. “Seguro va a pasar por Lima y conversaré con él. No me parece hablar de una situación cuando él aún no se recupera al 100%”, señaló.

Es importante mencionar que Paolo Guerrero fichó por Avaí en julio de este año y ha disputado 10 encuentros en la temporada. Sin embargo, todavía no anota goles con su club que está complicado con el descenso en el torneo brasileño.

Cabe recordar que, de acuerdo con el portal Transfermarket, el delantero nacional tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2022. En caso no renueve, el jugador quedará libre y buscará nuevas ofertas.

¿Cuándo fue el último gol de Paolo Guerrero?

La última vez que Paolo Guerrero anotó fue en julio del 2021. El delantero, que vestía la camiseta de Inter de Porto Alegre, anotó en el 4-2 sobre Fluminense por el Brasileirao. El ‘Depredador’, en esa ocasión, entró al minuto 80 y, a los 90′+5′, selló la goleada a favor del ‘Colorado’.