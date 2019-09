Selección peruana: ¿Cuándo juega ante Ecuador y Brasil? Fechas, horarios y canales de los amistosos en Estados Unidos

Luego de quedar subcampeón de la Copa América 2019, la selección peruana disputará dos amistosos por fecha FIFA en Estados Unidos. En esta nota conoce todos los detalles de los partidos: fechas, horarios, canales y más.



El primer rival de la selección peruana será Ecuador, este jueves 5 de setiembre en el Red Bull Arena de New Jersey, desde las 8:00 p.m. de Perú, por las señales de Latina (señal abierta) y Movistar Deportes (cable).



Luego, el martes 10 de setiembre, el equipo de Ricardo Gareca se medirá ante su verdugo de la Copa América 2019, Brasil de Neymar y compañía. El duelo se llevará a cabo a las 10:00 p.m. de Perú en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles, California. También por los canales mencionados arriba.

La selección peruana presentará varias variantes respecto a su participación en la Copa América 2019. No están Paolo Guerrero (pidió no ser llamado) y Jefferson Farfán (lesión). Pero sí regresaron Carlos Ascues, Pedro Aquino y Yordy Reyna.



También destacan los llamados de Marcos López, Kevin Quevedo y Gabriel Costa (nacionalizado). Estos dos últimos fueron convocados por primera vez a la selección mayor de Perú.