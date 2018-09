Selección peruana: Este jugador renuncia a un futuro en el equipo de Ricardo Gareca |VIDEO |FOTOS

Se cansó de esperar tanto y nunca ser llamado a la selección peruana. Jean Pierre Rhyner, jugador del Grasshopperde Suiza, renunció a un futuro llamado de la 'Blanquirroja' debido a una falta de interés de Ricardo Gareca y de la FPF.



Ricardo Gareca, quien tiene la tarea de buscar el recambio generacional de la selección peruana no tuvo la mínima comunicación con Jean Pierre Rhyner de cara los amistosos de Holanda y Alemania y tampoco ha sido llamado para los amistosos de octubre, por lo que el zaguero peruano-suizo decidió renunciar desde su cuenta de Twitter.



"Quiero agradecer a todos los hinchas de la selección peruana que me envían mensajes de aliento siempre y me dan sus buenos deseos, explicare un poco lo que paso con el tramite #FIFA HE DECIDIDO NO JUGAR POR PERÚ y mantenerme en #Suiza por el poco dialogo con la #FPF", comentó el zaguero quien solo fue convocado a la selección peruana Sub 15.



"Mi sueño siempre fue vestir los colores de #Perú pero es hora de ver mi futuro como jugador y profesional así que con mucha pena decirles que esa opción ya no es factible en mi presente igual muchas gracias, los quiero", dijo el zaguero que ahora buscará meterse en la óptica del entrenador de la selección de Suiza, donde ha militado en las divisiones inferiores.