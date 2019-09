Selección peruana: Jugadores del extranjero van llegando a New Jersey | VIDEO | FOTOS 

Llegan por todo. Los primeros jugadores del extranjero llegaron hasta el Hotel Hilton de New Jersey, donde concentrará la selección peruana pensado en sus amistosos de fecha FIFA ante Ecuador y Brasil el 5 y 10 de setiembre en New York y Los Ángeles, respectivamente.



Carlos Ascues, Marco Lopez, Edinson Flores, Yoshimar Yotún y Luis Abram, fueron los primeros jugadores en llegar hasta el Hotel Hilton Parsippani, donde ya se encontraba Anderson Santamaría.



"Contento por este llamado y agradecido por esta oportunidad. Ahora con ganas de ganarme un puesto. siento que estoy mejorando, ya no tengo lesiones espero continuar así. Ahora si el profesor me desea hacer jugar de volante o de zaguero no tengo ningún problema", Carlos Ascues, volante del Orlando City de la MLS.





Jugadores del extranjero llegaron a la concentración peruana en New Jersey (Fotos José 'Huachano' Lara)

Por su parte Marco López reconoció que esta vez espera tener más protagonismo con la 'Blanquirroja'. "Felicidad enorme para aportar mi granito de arena para este grupo. Vengo bien, tengo continuidad en mi club y buscar algunos minutos en la selección", dijo el lateral izquierdo.



Este domingo los convocados que militan en el fútbol peruano viajarán a Estados Unidos junto a Ricardo Gareca y su comando técnico. Pedro Gallese, Carlols Cáceda, Patricio Álvarez, Aldo Corzo, Christofer Gonzales y Kevin Quevedo se unirán con el resto del equipo en los Estados Unidos.



La selección peruana se enfrentará a Ecuador este jueves a las 8:00 p.m. en el Red Bull Arena; mientras que ante Brasil se medirán el martes 10 de setiembre a las 10:00 p.m. en Los Angeles Memorial Sports Arena. Ambos duelos son preparatorios hacia las Eliminatorias de Qatar 2022.