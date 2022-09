La selección peruana recibió una impresionante muestra de apoyo en Los Ángeles, California previo al duelo de esta noche ante la selección de México en el histórico Rose Bowl. Las barras organizadas de la ‘Blanquirroja’ llegaron desde diferentes puntos de los Estados Unidos para expresar su apoyo en el inicio de este nuevo proceso.

Juan Reynoso pudo gozar de la cercanía del hincha de la selección peruana, algo que el popular ‘Cabezón’ no pudo disfrutar en su época de jugador, donde los triunfos y los logros de la selección peruana no eran los mismos de los últimos años.

“ Lo que me han podido comentar es que hay barras no solo de Estados Unidos que han llegado desde Miami, New York y de Los Ángeles. Hay señoras con niños, mascotas y ni que decirte de todos los jóvenes que llegaron un gran fervor y han viajado hasta cinco horas en carro para llegar ”, dijo Daniela Fernández, reportera de Movistar Deportes.

Seleccion peruana recibe apoy de los hinchas con banderazo en Los Ángeles (@seleccionperuana)

Gianluca Lapadula, André Carrillo y Christian Cueva dieron los más ovacionados, mientras que Sergio Peña y los jóvenes convocados registraban el momento desde sus celulares. “ Los futbolistas salieron poco tiempo, es verdad, porque en estos momentos estaban terminando de revisar videos y después tenían la orden descansar para el partido , pe salieron para recibir este aliento incondicional y ha sido lindo porque todos han deseado muy buenas vibras a la selección y en este inicio Juan Reynoso ”, agregó la reportera.

¿Cuál es el once que presentará Juan Reynoso ante México?

Las últimas sesiones de entrenamiento han servido para que Reynoso y su comando técnico logren conclusiones y diseñen el posible once con el que enfrentarán con la selección mexicana que se alista para disputar el Mundial de Qatar 2022.

El último once que alienó Juan Reynoso fue con: Pedro Gallese, en el arco; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Alexander Callens y Marcos López, en la defensa; Pedro Aquino, Renato Tapia, Edison Flores, en la volante; y André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula, en el ataque .

Luego del duelo de este sábado ante el equipo del ‘Tata’ Gerardo Martino, la delegación peruana viajará hacia la capital estadounidense, Washington D.C., para preparar su segundo amistoso ante El Salvador. Los dos equipos buscan encontrar su mejor funcionamiento para el inicio de las Eliminatorias de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, las mismas que empezarían en marzo del 2023. La ‘Blanquirroja’ frente a los equipos de CONMBEOL y el equipo centroamericano ante los miembros de la CONCACAF.

