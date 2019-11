Selección peruana no jugará amistoso el martes al no encontrar rival tras cancelación del partido con Chile La selección peruana jugará ante Colombia su último partido del 2019 tras no hallar un rival de emergencia para este martes luego que la selección chilena decidiera no jugar debido a la crisis social que afecta su país.

