La selección peruana entró a la recta final de su periplo en las Eliminatorias Qatar 2022. Este 27 de enero se jugará la fecha 15 ante Colombia y desde la interna de La Blanquirroja se vienen manejando opciones para llegar de la mejor manera aquel importante encuentro.

Uno de los asuntos que preocupa a Ricardo Gareca es la falta de continuidad que tendrían algunos de los jugadores de la selección, ya que el partido ante Colombia se jugará el 27 de enero, fechas en las que no habrán partidos en varias de las ligas donde nuestros futbolistas se desenvuelven.

“No me preocupa esto, pero sí nos ocupa. Hay que planificar, porque todos los jugadores en Europa no paran. El tema de Sergio Peña en Suecia (con Malmö) para por un tema de mucha nieve. Va a estar un mes parado. En el torneo local (Liga 1) activan rápido, por la pretemporada. En la liga americana (MLS) vamos a tener que ocuparnos. Y no será fácil porque también necesitaremos los permisos de los jugadores”, manifestó Gareca en conferencia de prensa.

En ese sentido, el ‘Tigre’ reveló que una de las intenciones de la selección es jugar dos amistosos previo a los partidos ante Colombia y Ecuador por Eliminatorias.

“Juan Carlos Oblitas y Antonio García Pye están en ese tema. Ver el tema de amistosos y si es de nivel internacional, mejor. Porque necesitamos ese nivel de exigencia. En eso estamos”, sostuvo el ‘Tigre’.

Según informó RPP, son dos partidos amistosos que la FPF tendría en mente. Las fechas serían a partir del 10 de junio y la idea es que ambos cotejos se jueguen en la ciudad de Lima.

TE VA A INTERESAR