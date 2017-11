Selección peruana: Justicia de Estados Unidos abre hoy juicio contra Manuel Burga [VIDEO]

Mientras la selección peruanaafronta su momento más importante en Nueva Zelanda, en los Estados Unidos, Manuel Burga, ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, lucha por su libertad en el juicio que el gobierno de los Estados Unidos aperturó en contra de 3 dirigentes de la FIFA.



Acusado también de ser responsable de los fracasos de la selección peruana, Manuel Burga, fue extraditado en diciembre del 2016, luego que los Estados Unidos a través de Interpol emitiera una orden de arresto internacional en contra del directivo peruano bajo los cargos de lavado de activos, fraude bancario y asociación ilícita para delinquir junto a otros directivos de la FIFA.



Manuel Burga, quien aspiraba a tener un cargo vitalicio en el consejo directivo de la FIFA fue arrestado en diciembre del 2015 por la justicia peruana y purgó algunos meses de prisión en el penal de 'Piedras Gordas' para después ser extraditado a los Estados Unidos (New York), donde afronta su proceso en libertada tras pagar una fianza.



Manuel Burga también es acusado además de otorgar contratos de televisión y marketing de partidos clasificatorios para las Copas del Mundo FIFA a cambio de sobornos que eran pagados en maletas con billetes o a través de complicados esquemas bancarios por más de 200 millones de dólares en un cuarto de siglo, según la acusación de la fiscal Kristin Mace.



Hoy empezó el juicio contra el ex jefe del fútbol brasileño José María Marín, uno de los arrestados en el hotel de Zúrich, el ex jefe del fútbol peruano Manuel Burga y el paraguayo Juan Ángel Napout, ex presidente de la Conmebol y ex vicepresidente de la FIFA.