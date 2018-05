Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana , tiene completa la lista de convocados para el Mundial Rusia 2018. Sin mayores cambios estos serían los jugadores mundialistas.

Para el Mundial Rusia 2018 se había estipulado dos listas: La preliminar y la definitiva de jugadores convocados. La primera podría ser de 35 jugadores y la última de solo 23, los que finalmente arribarán al certamen mundialista.



Se pudo conocer el adelanto de la lista de Ricardo Gareca, quien optó por no convocar una numerosa cantidad de jugadores. Por el contrario, la primera nómina es de solo 25 jugadores.



Tomando en cuenta que la fecha límite para la entrega de la lista preliminar es el 14 de mayo, el DT de la selección peruana, dejaría afuera a dos jugadores pero le permitiría tener opciones en el caso a Paolo Guerrero le vaya mal en el TAS y no pueda jugar el Mundial Rusia 2018.



La lista preliminar será enviada este viernes a la FIFA. No se consideró a Claudio Pizarro y Cristian Benavente. Ambos son los ausentes de la primera lista y por ende sin ninguna opción de ir a Rusia 2018. Si no hay cambios, imprevistos o decisiones a última, estos serían los primeros inscritos. Luego, antes del 4 de junio el 'Tigre' tendrá que reducir a 23.

La lista previa de convocados de la selección peruana para el Mundial Rusia 2018:

1. Pedro Gallese

2. Carlos Cáceda

3. José Carvallo

4. Aldo Corzo

5. Luis Advíncula

6. Alberto Rodríguez

7. Miguel Araujo

8. Christian Ramos

9. Anderson Santa María

10. Luis Abram

11. Miguel Trauco

12. Nilson Loyola

13 Pedro Aquino

14. Yoshimar Yotún

15. Sergio Peña

16. André Carrillo

17. Andy Polo

18. Edison Flores

19. Paolo Hurtado

20. Christian Cueva

21. Jefferson Farfán

22. Raúl Ruidíaz

23. Paolo Guerrero

24. Renato Tapia

25. Wilder Cartagena



Trascendió que tanto Benavente como Pizarro, en la lista de prioridades están relegados y que sus chances son casi nulas, salvo que a Guerrero se le amplíe su castigo y otros jugadores en puestos similares sufran sendas lesiones.



Sin embargo, la lista de 25 podría ampliarse en un o máximo dos jugadores, según el último análisis que de los convocados que hará en comando técnico de la selección peruana, un día antes de enviar la lista a la FIFA. El anuncio de la convocatoria preliminar de manera oficial será también el lunes 14 de mayo.

