La selección peruana se encuentra en la quinta posición de la tabla en las Eliminatorias Qatar 2022. Con 4 finales por jugarse, a nadie se le hubiera ocurrido hacer algún cambio en el comando técnico, sin embargo, esto no habría sido el ánimo en la FPF hace algunas fechas, cuando al equipo no le iba tan bien.

El periodista de Televisa, Carlos Córdova. reveló que Juan Reynoso fue contactado por la FPF hace tres jornadas, probablemente luego de las derrotas ante Bolivia y Argentina. No obstante, el hombre de prensa manifestó que no se habría hecho una oferta para dirigir a la Blanquirroja.

“De una conversación que tuve con Juan Reynoso pude conocer que desde la Selección Peruana se acercaron a él hace alrededor de tres jornadas de Eliminatorias cuando las cosas no iban muy bien. Pero la situación no llegó a más, no hubo ofrecimiento directo”, señaló Córdova en RPP.

Según Córdova, dirigir a la selección peruana sí está en los planes de Reynoso, pero es una situación que tendría que darse al inicio de un proceso.

“Hasta donde sé, Juan Reynoso desea acercarse a la Selección Peruana en el futuro. Pero su idea es iniciar el proyecto para el próximo Mundial, es decir el próximo proceso eliminatorio”, acotó el periodista mexicano.

“Juan Reynoso tiene contrato por un año y medio más. Por todo lo que ha logrado, la situación es que va a continuar en Cruz Azul, la directiva apuesta por él”, agregó.

Yoshimar Yotún no seguiría en Cruz Azul

Yoshimar Yotún tendría los días contados en la Liga MX luego, pues se ha complicado su renovación, debido a que la directiva de Cruz Azul ha buscado reducir el salario del jugador, quien tenía las expectativas de mejorar su contrato en la ‘Máquina Cementera’ para el 2022.

“Veo lejana la posibilidad de que Yoshimar Yotún continúe en Cruz Azul. La directiva del club tiene mucho dinero, pero ya no le inyecta tanto capital al equipo. En cambio desde el lado de Yotún creen que el jugador debe revalorizarse tras ser campeón”, indicó Córdova en el mencionado diálogo con RPP.

“Hasta donde conozco, Yoshimar Yotún y su representante consideran que puede salir libre de Cruz Azul y prentenden volver a la Major League Soccer”, añadió.