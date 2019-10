Selección peruana: Así fue su llegada a Montevideo para amistoso con Uruguay | VIDEO | FOTOS

La selección peruana ya se encuentra en Montevideo para su partido de este jueves ante la selección de Uruguay. La 'Blanqujirroja' capitaneada por Paolo Guerrero llegó ante muy poca presencia de hinchas nacionales en el Aeropuerto Internacional Gral. Cesáreo L. Berisso.



Renato Tapia fue uno de los primeros jugadores en pisar Montevideo junto a Ricardo Gareca quien fue uno de los más solicitados por los pocos hinchas que llegaron hasta el terminal aéreo "Llegue de madrugada, recuperado y solo trabajé a un lado del grupo, espero que mañana lo hagamos todos juntos. Del rival, Uruguay, todos lo conocen y no hay que confiarse", señaló el volante de la selección peruana.



Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana, mostró mucha tranquilidad aunque reconoció algo importante pensando en el partido del jueves. "Para la selección no hay amistosos, esta es una oportunidad de seguir mejorando y corregir errores, además de llegar de la mejor manera a las eliminatorias. Uruguay es una selección competitiva a pesar que no estén (Luis) Suárez o (Edinson) Cavani", además descartó algún tipo de lesión. "La práctica? muy bien. En el partido con mi club tuve un golpe, pero no hay problema", aclaró.

Llegada de la selección peruana a Uruguay

Se conoció que hoy estaría llegando a Montevideo Miguel Trauco, procedente de Francia. Por la madrigada lo haría Carlos Zambrano quien sería el último en arribar a la selección peruana desde un largo viaje desde Ucrania.