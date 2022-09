Sangre nueva. Juan Reynoso y su reciente llamado a la selección peruana ha despertado entusiasmo para muchos jugadores que esperan llegar al equipo principal, integrando la lista selectiva, así lo ha tomado el peruano Catriel Cabellos, la nueva joya de Racing Club de Argentina, quien con 18 años ha sido el primer extranjero en pisar suelo peruano y este lunes empezar a trabajar con la ‘Blanquirroja’.

El joven jugador que también puede optar por la nacionalidad argentina, ha decidido aceptar la invitación la lista selectiva de la selección peruana y todo haría indicar que lucharía por un puesto en el equipo de Juan Reynoso. El lateral registró su llegada al país con un entusiasmo el cual espera colmar este lunes en la Videna.

El futbolista peruano-argentino partió con la bendición de su representante futbolístico quien ha influido también en la decisión del jugador de aceptar y aprovechar esta oportunidad con la selección absoluta de Perú y demostrar el potencial que evidenció durante los último amistoso ante la selección de Chile con la Sub 20 de Gustavo Roverano.

Catriel Cabellos ya llegó a Lima ilusionado en su primer entrenamiento con Reynoso (Foto: @catrielcabellos)

“Con el gran Catriel Cabellos rumbo a Perú a unirse a la Selección Mayor. Que orgullo hermano”, escribió Ale Saccardi en una de las historias de Instagram antes previo al viaje del su representado a Lima.

Racing amarró a Catriel Cabellos por millonaria cifra

Hace pocas semanas Catriel Cabellos firmó su primer contrato profesional con la escuadra argentina y entre las novedades de este compromiso es que la cláusula de salid del peruano es de, nada menos, que 20 millones de euros .

En lateral de la ‘Academia’ tuvo una charla con el periodista deportivo Michael Succar, quien le contó la forma en forma en que fue descubierto y posteriormente convocado a las selecciones juveniles de la selección peruana.

“ Me convocaron en el 2019, en un inicio no estaba en mis planes jugar en una selección. Jugamos un amistoso con Perú (vs. Racing) y, terminando el encuentro, el profesor ( Edgar Teixeira , selección peruana) se acerca a mí y me pregunta si quiero jugar para Perú. Los de mi club le habían dicho que tenía nacionalidad peruana. Luego estuvimos en contacto para el tema de papeles ”, señaló el joven jugador.

Catriel Cabellos hincha de Yoshimar Yotún

Entre los referentes del equipo peruano el futbolista de Racing Club tiene una debilidad. “ A mí me gusta Yoshimar Yotún, me encantó el zapatazo que le metió a Nueva Zelanda y chocó en el travesaño. Me gusta ese tipo de jugadores. Otro que sigo es Sergio Peña. A ‘Yoshi’ lo conocí en la Videna y le pedí una foto. Es un referente para mí ”, agregó.

El pasado 14 de julio, la Selección Peruana Sub 20 derrotó 2-1 a Chile en un amistoso que se desarrolló en la Videna. En este duelo, Catriel Cabellos se presentó en sociedad con un gran gol, permitiéndole el triunfo a los dirigidos por Gustavo Roverano.